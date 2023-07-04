Украина отключила Днепровскую ЛЭП, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС — Карчаа

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина минувшей ночью отключила Днепровскую линию электропередачи (ЛЭП), снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сегодня в 01:07 мск <…> они (Украина — прим. ТАСС) берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ЗАЭС спустя четыре месяца вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Линия находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной. Как ранее заявил ТАСС Карчаа, подключение Запорожской АЭС к резервной линии электропередачи 330 кВ существенно повышает уровень ядерной безопасности на станции.