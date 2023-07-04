Украина отключила Днепровскую ЛЭП, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС — Карчаа
13:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина минувшей ночью отключила Днепровскую линию электропередачи (ЛЭП), снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Сегодня в 01:07 мск <…> они (Украина — прим. ТАСС) берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».
Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ЗАЭС спустя четыре месяца вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Линия находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной. Как ранее заявил ТАСС Карчаа, подключение Запорожской АЭС к резервной линии электропередачи 330 кВ существенно повышает уровень ядерной безопасности на станции.
НОВОСТИ
- 13:05 04.07.2023
- Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит мировым кризисом
- 13:00 04.07.2023
- Один из организаторов убийства посла Карлова обнаружен в США — СМИ
- 12:32 04.07.2023
- Депутатам Львовского облсовета перед заседанием вручили повестки в военкомат
- 12:20 04.07.2023
- Более 80% коммерческих сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях — Путин
- 12:05 04.07.2023
- Серию взрывов в Бердянске объяснили проведением учений
- 12:00 04.07.2023
- Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС — Путин
- 11:49 04.07.2023
- Будущие контрактники в Москве объяснили, зачем они записываются добровольцами на СВО
- 11:32 04.07.2023
- Китай призывает увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС — Си Цзиньпин
- 11:20 04.07.2023
- США намерены ограничить доступ КНР к услугам облачных вычислений — WSJ
- 11:05 04.07.2023
- Турция и Египет повысили уровень дипотношений до послов — турецкий МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать