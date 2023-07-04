Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит мировым кризисом

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски нового глобального кризиса и ведет к росту конфликтного потенциала в мире.

«Все острее становятся геополитические противоречия, продолжается деградация системы международной безопасности, повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности. И все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала. Россия ощущает все это непосредственно на себе», — подчеркнул он на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.