Комиссия СФ обсудит нападение на Милашину, обратится в СК и ГП РФ — Пушков
14:12 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обсудит ситуацию с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, попросит руководство СК и Генпрокуратуры РФ взять ее на особый контроль, заявил ТАСС глава комиссии Алексей Пушков.
«Считаю, что здесь необходимо обратиться в Следственный комитет, Генпрокуратуру с призывом уделить особое внимание этому делу и поставить его на контроль руководства этих двух ведомств. Мы обсудим этот вопрос с членами комиссии. Уверен, что моя позиция будет поддержана. Когда мы ознакомимся с мнениями членов комиссии, мы от имени комиссии обратимся в Следственный комитет и Генпрокуратуру с таким призывом», — отметил Пушков.
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