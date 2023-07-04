0
0
56
НОВОСТИ

Комиссия СФ обсудит нападение на Милашину, обратится в СК и ГП РФ — Пушков

14:12 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ обсудит ситуацию с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, попросит руководство СК и Генпрокуратуры РФ взять ее на особый контроль, заявил ТАСС глава комиссии Алексей Пушков.

«Считаю, что здесь необходимо обратиться в Следственный комитет, Генпрокуратуру с призывом уделить особое внимание этому делу и поставить его на контроль руководства этих двух ведомств. Мы обсудим этот вопрос с членами комиссии. Уверен, что моя позиция будет поддержана. Когда мы ознакомимся с мнениями членов комиссии, мы от имени комиссии обратимся в Следственный комитет и Генпрокуратуру с таким призывом», — отметил Пушков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 04.07.2023
Китай отложил запланированный визит главы дипломатии ЕС Борреля — Reuters
0
40
14:00 04.07.2023
Лукашенко поздравил народ США с Днем Независимости, призвав отвести катастрофу
0
123
13:32 04.07.2023
Столтенберг заявил, что остается на посту генсека НАТО еще на один год
0
160
13:22 04.07.2023
Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества
0
174
13:05 04.07.2023
Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит мировым кризисом
0
177
13:00 04.07.2023
Украина отключила Днепровскую ЛЭП, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС — Карчаа
0
420
13:00 04.07.2023
Один из организаторов убийства посла Карлова обнаружен в США — СМИ
0
200
12:32 04.07.2023
Депутатам Львовского облсовета перед заседанием вручили повестки в военкомат
0
258
12:20 04.07.2023
Более 80% коммерческих сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях — Путин
0
239
12:05 04.07.2023
Серию взрывов в Бердянске объяснили проведением учений
0
265

Возврат к списку