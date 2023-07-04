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НОВОСТИ

Столтенберг заявил, что остается на посту генсека НАТО еще на один год

13:32 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на один год — до 1 октября 2024 года.

«Честь для меня — решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал он на своей странице в Twitter.

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