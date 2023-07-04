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Лукашенко поздравил народ США с Днем Независимости, призвав отвести катастрофу

14:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Каждый год к словам, которые традиционно звучат по случаю национальных праздников, мы, белорусы, добавляем народам всего мира сердечные и добрые пожелания мирного неба. Сегодняшний пока еще локальный горячий конфликт в Европе может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие, которое затронет все континенты. Поэтому накануне электоральной кампании в США главным критерием доверия избирателей, на наш взгляд, должны стать только способные и ответственные политики», — приводит пресс-служба текст поздравления.

Лукашенко отметил, что американцы, для которых главной ценностью являются не капиталы и материальное богатство, а бесценные жизни их детей, родных и близких, должны сделать все возможное, чтобы отвести катастрофу.

Президент Белоруссии пожелал жителям США мира, гражданского согласия и правильного, самостоятельного выбора, от которого зависит будущее их страны.

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