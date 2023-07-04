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НОВОСТИ

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

13:22 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) во вторник официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран — участниц объединения, решение об этом было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии. Трансляцию виртуального заседания ведет Секретариат ШОС.

Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран — Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.

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