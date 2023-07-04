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ШОС считает необходимым провести инклюзивную реформу ВТО — декларация

15:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за проведение инклюзивной реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в совместной Нью-Делийской декларации, подписанной по итогам заседания Совета глав государств ШОС, которое прошло во вторник в онлайн-формате под председательством Индии.

«Государства-члены призывают к повышению эффективности Всемирной торговой организации как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы, — говорится в распространенном документе. — Они подчеркивают необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров».

По итогам саммита государства-члены подтвердили в декларации важность дальнейшего совершенствования и реформирования архитектуры глобального экономического управления. Они выразили намерение «последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, недискриминационную и многостороннюю торговую систему», а также «содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки».

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