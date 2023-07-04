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Китай отложил запланированный визит главы дипломатии ЕС Борреля — Reuters

14:32 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай отложил запланированную на следующую неделю поездку в республику главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

«К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что [осуществить визит в] запланированные даты на следующей неделе больше не представляется возможным. Теперь нам нужно найти альтернативы», — приводит агентство выдержки из письменного заявления пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, оказавшегося в его распоряжении.

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