Участники беспорядков во Франции разгромили более 240 учебных заведений

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 240 учебных заведений во Франции получили повреждения в ходе беспорядков, охвативших страну после гибели водителя, который отказался подчиниться требованиям полиции. Об этом сообщил во вторник министр образования Пап Ндиай в эфире радиостанции RTL.

«243 учебных заведения получили повреждения, в том числе 60 зданиям причинен серьезный ущерб, в частности от поджогов», — сказал министр.

По его словам, «около 10 учебных заведений уничтожены полностью или частично».