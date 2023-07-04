0
0
153
НОВОСТИ

Нейросеть Сбера Kandinsky 2.1 создала пользователям уже более 70 млн изображений

15:05 04.07.2023

IMG_9171.JPG
Нейросеть Сбера позволяет создать впечатляющие изображения.
Иллюстрация создана с помощью Kandinsky 2.1
Пользователи разработанной Сбером нейросети Kandinsky 2.1 за три месяца создали более 70 млн уникальных изображений. Нейросеть стала самой быстро растущей в мире и набрала миллион пользователей всего за четыре дня после выхода. «Такой взрывной интерес к нейросетям среди жителей нашей страны абсолютно закономерен, ведь Россия занимает ведущие позиции в области развития технологий в области искусственного интеллекта, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Мы создали и развиваем Kandinsky, чтобы люди могли открывать в себе новые идеи для творчества, а нашу модель использовать для их реализации, причем абсолютно бесплатно».

 Нейросеть Сбера разрабатывали и обучали исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices. Она умеет создавать изображения исходя из текстового запроса на русском и английском языках всего за несколько секунд. Пользователь для создания изображения может выбрать любой из 20 различных стилей. Также Kandinsky 2.1 позволяет создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать части изображения и смешивать несколько рисунков. Среди наиболее популярных запросов пользователей были «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 04.07.2023
Путин пообещал, что Ленский мост будет построен
0
4
16:00 04.07.2023
В Киеве заявили, что атаки беспилотников на Москву «могут случаться»
0
48
15:32 04.07.2023
Участники беспорядков во Франции разгромили более 240 учебных заведений
0
101
15:29 04.07.2023
Сбер открыл уже более миллиона эскроу-счетов
0
103
15:12 04.07.2023
Два российских моряка погибли на борту гражданского судна в водах Болгарии — ТВ
0
146
15:00 04.07.2023
ШОС считает необходимым провести инклюзивную реформу ВТО — декларация
0
130
14:32 04.07.2023
Китай отложил запланированный визит главы дипломатии ЕС Борреля — Reuters
0
204
14:12 04.07.2023
Комиссия СФ обсудит нападение на Милашину, обратится в СК и ГП РФ — Пушков
0
227
14:00 04.07.2023
Лукашенко поздравил народ США с Днем Независимости, призвав отвести катастрофу
0
242
13:32 04.07.2023
Столтенберг заявил, что остается на посту генсека НАТО еще на один год
0
253

Возврат к списку