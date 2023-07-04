Нейросеть Сбера Kandinsky 2.1 создала пользователям уже более 70 млн изображений

15:05

Нейросеть Сбера позволяет создать впечатляющие изображения.

Иллюстрация создана с помощью Kandinsky 2.1



Пользователи разработанной Сбером нейросети Kandinsky 2.1 за три месяца создали более 70 млн уникальных изображений. Нейросеть стала самой быстро растущей в мире и набрала миллион пользователей всего за четыре дня после выхода. «Такой взрывной интерес к нейросетям среди жителей нашей страны абсолютно закономерен, ведь Россия занимает ведущие позиции в области развития технологий в области искусственного интеллекта, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Мы создали и развиваем Kandinsky, чтобы люди могли открывать в себе новые идеи для творчества, а нашу модель использовать для их реализации, причем абсолютно бесплатно».

Нейросеть Сбера разрабатывали и обучали исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices. Она умеет создавать изображения исходя из текстового запроса на русском и английском языках всего за несколько секунд. Пользователь для создания изображения может выбрать любой из 20 различных стилей. Также Kandinsky 2.1 позволяет создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать части изображения и смешивать несколько рисунков. Среди наиболее популярных запросов пользователей были «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос».