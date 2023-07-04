Нейросеть Сбера Kandinsky 2.1 создала пользователям уже более 70 млн изображений
15:05 04.07.2023
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Нейросеть Сбера позволяет создать впечатляющие изображения.
Иллюстрация создана с помощью Kandinsky 2.1
Нейросеть Сбера разрабатывали и обучали исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices. Она умеет создавать изображения исходя из текстового запроса на русском и английском языках всего за несколько секунд. Пользователь для создания изображения может выбрать любой из 20 различных стилей. Также Kandinsky 2.1 позволяет создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать части изображения и смешивать несколько рисунков. Среди наиболее популярных запросов пользователей были «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос».
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