Путин пообещал, что Ленский мост будет построен

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что мост через реку Лену в Якутии будет построен.

«Мост, конечно, будем строить», — сказал он во вторник на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма».

Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.