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НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже превышал 90 рублей

16:32 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднимался выше 90 руб. впервые с 28 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:33 мск, курс доллара прибавлял 1,51%, поднимаясь до 90,04 руб.

К 14:38 мск доллар торговался на уровне 89,96 руб. (+1,42%). В то же время курс евро составлял 98,06 руб. (+1,47%), курс юаня — 12,432 руб. (+2,05%).

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