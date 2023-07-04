Курс доллара на Мосбирже превышал 90 рублей

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднимался выше 90 руб. впервые с 28 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:33 мск, курс доллара прибавлял 1,51%, поднимаясь до 90,04 руб.

К 14:38 мск доллар торговался на уровне 89,96 руб. (+1,42%). В то же время курс евро составлял 98,06 руб. (+1,47%), курс юаня — 12,432 руб. (+2,05%).