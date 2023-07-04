К автоперевозкам на крымской переправе могут привлечь десантные корабли

17:00 Источник: Интерфакс

Для обеспечения автоперевозок на крымской переправе могут задействовать десантные корабли, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

"На (Крымский) мост допускаются только легковые транспортные средства. Туристические автобусы, грузовики следуют путем паромной переправы. 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильно-пассажирский паром "Керченский-2". Паром будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях", - заявил Савельев на совещании, которое во вторник провел президент с членами правительства.

Глава Минтранса сообщил, что во вторник утром он переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, "и он нам еще предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля, которые каждый берет по 40 автомобилей".

"Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей (на) каждый десантный корабль. То есть в целом 1000 автомобилей можно будет перевозить по переправе, минуя Крымский мост", - сказал Савельев.

Президент идею министра поддержал.