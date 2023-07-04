Схема создания «дочки» «Россельхозбанка» для подключения ее к SWIFT непроходная — МИД РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План Евросоюза по созданию дочерней компании «Россельхозбанка» для подключения ее к SWIFT является «заведомо непроходным». Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Обратили внимание, что ряд информационных агентств тиражируют сообщение Financial Times о том, что в Брюсселе якобы изучают возможности подключения к SWIFT для некого специально созданного филиала „Россельхозбанка“. <…> При этом выдвигается заведомо непроходная схема по созданию некой „дочки“ „Россельхозбанка“, которую еэсовцы, может быть, когда-нибудь согласятся подключить к SWIFT», — указала дипломат.

Захарова отметила, что при этом «за скобками» остаются такие практические моменты, как-то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще 3 месяца, а отключение происходит в «считанные минуты». «В обмен на все это Россия уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением черноморской инициативы», — добавила она.