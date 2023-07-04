В Центр робототехники Сбера войдут около 200 новых сотрудников

17:58

Около 200 новых сотрудников войдут в команду Центра робототехники Сбера по итогам корпоративной магистратуры «Робототехника и искусственный интеллект», которую Университет ИТМО и Сбер реализуют с 2019 года.

Новая команда будет заниматься передовыми исследованиями и разработками на международном фронтире воплощенного интеллекта (внедрение технологий искусственного интеллекта в физических агентах) с потенциалом формирования в стране нового высокотехнологичного рынка для сервисной робототехники.

Цель исследований амбициозна: создать универсальный «мозг» и умное тело для робота, реализовать программный стек, который сможет работать с различными подвижными платформами и манипуляторами. Разработки будут вестись на стыке робототехники и искусственного интеллекта, включая современные методы проектирования робототехнических систем, сенсорные технологии и компьютерное зрение, алгоритмы и системы управления и машинного обучения. По ряду этих направлений в ИТМО на базе Лаборатории биомехатроники и энергоэффективной робототехники сформировались одни из лучших в стране команд.

Для реализации проекта в Центр робототехники Сбера планируется привлечь до 200 новых сотрудников, в том числе выпускников корпоративной магистратуры ИТМО и Сбера, которые еще в процессе обучения получают востребованные компетенции и интенсивную практическую подготовку. Отбор перспективных кандидатов будет проводиться и среди нынешних абитуриентов и будущих студентов магистратуры «Робототехника и искусственный интеллект». Уже сейчас открыты вакансии Middle-/Senior-разработчиков систем управления и оптимизации, алгоритмов и моделей глубокого обучения, в частности, обучения с подкреплением, компьютерного зрения, локализации и картирования.

В рамках стратегии партнерства с ИТМО Сбер планирует развивать созданную совместную систему подготовки кадров по робототехнике, основанную на проектном обучении, мотивированном исследованиями.

«У нас получилось выстроить взаимовыгодное партнерство, а с учетом новых амбициозных задач по развитию робототехники в Сбере мы ожидаем его углубления, – рассказал руководитель Центра робототехники Сбербанка Алексей Гонноченко. – Стоит задача не просто сохранения, а масштабирования опыта подготовки в ИТМО нового поколения квалифицированных специалистов, которые усилят команду нашего центра в ближайшей перспективе и в будущем. Это подразумевает реализацию совместных исследовательских проектов с привлечением магистрантов, аспирантов и ведущих сотрудников ИТМО, а также развитие программы стажировок».

С июля руководителем одного из ключевых направлений станет кандидат технических наук, доцент факультета систем управления и робототехники ИТМО Иван Борисов, а ядро команды составят выпускники корпоративной магистратуры со Сбером «Робототехника и искусственный интеллект». Сейчас аспирантами ИТМО являются Махмуд Жаафар, Дмитрий Иволга, Малик Мохрат и Кирилл Насонов. Все они будут работать на позициях ведущих разработчиков.

Как подчеркивает Иван Борисов, новый этап сотрудничества с крупным индустриальным партнером, когда университет и компания не только реализуют совместную образовательную программу, но и вместе занимаются развитием новых технологических направлений на рынке – закономерный результат. Совместные разработки университетов и ИТ-корпораций – общемировая практика, однако в России она только набирает обороты. В ИТМО развитие таких партнерств – одна из ключевых целей Программы развития.

«Проект, который мы будем реализовывать в Центре робототехники Сбера, в высшей степени амбициозный, мультидисциплинарный, требующий сильнейших специалистов разной компетенции, – отметил Иван Борисов. – Созданная нами за последние годы образовательная программа готовит как исследователей, так и инженеров, способных решать неформализованные задачи и создавать высокотехнологичные продукты».