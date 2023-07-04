Кадыров поручил установить личности напавших на Милашину и Немова

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам установить личности устроивших нападение на журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале во вторник.

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — написал Кадыров.