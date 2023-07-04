Кадыров поручил установить личности напавших на Милашину и Немова
18:40 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам установить личности устроивших нападение на журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале во вторник.
«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — написал Кадыров.
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