Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
20:40 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления вооруженных сил страны.
По его словам, на данном этапе наступления продвижение вперед не является основной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что силы обороны Украины сейчас задачей номер один видят «максимальное уничтожение живой силы, техники». «Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. <…> Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом», — написал он на своей странице в Twitter.
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