19:10

80% клиентов Сбера приветствуют цифровые инициативы, в том числе биометрическую идентификацию. Такими результатами поделился директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев в ходе пресс-конференции ВЦИОМ, посвященной результатам опроса россиян о восприятии биометрии.

«Из тех клиентов, которые хотя бы раз пробовали биометрические услуги, например, проходили биометрическую идентификацию, согласно данным нашего исследования, 2/3 вернутся к использованию биометрии», – сообщил Олег Евсеев. Спикер добавил, что сейчас в Сбере обслуживается более 3 млн уникальных клиентов в месяц по биометрии, которые совершают общей сложности около 5 млн операций в месяц.

По словам эксперта, Сбер выделяет два драйвера развития биометрии. «Первый – это создание понятных физическому лицу доступных услуг, например, подтверждение личности при обслуживании, биометрический эквайринг, оплата транспорта. Мы верим в то, что в перспективе биометрия станет услугой массового применения наряду с интернетом, электричеством и другими привычными вещами, – отметил Олег Евсеев. – Второй драйвер базируется на том, что более 70% опрошенных нами клиентов выразили мнение, что такого рода цифровые услуги должны регулироваться государством для обеспечения безопасности».

«Одно из первостепенных условий для массового применения биометрии, которое озвучили наши клиенты, – создание очень четких правил, продиктованных государством, которые регламентируют применение биометрии, – пояснил он. – Поэтому мы полностью поддерживаем федеральный закон, в котором есть те самые четкие правила. И что важно, есть компромисс, который позволит и государству установить правила и создать фундамент биометрии в стране, и бизнесу на базе этого фундамента создавать услуги и развивать биометрические сервисы».