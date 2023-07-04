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НОВОСТИ

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

22:40 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла во вторник резолюцию, в которой признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ определила, что действия ЧВК „Вагнер“ <…> могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК „Вагнер“ как террористической организации национальными властями оправданно», — говорится в документе.

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