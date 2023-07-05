0
0
9
НОВОСТИ

ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

09:05 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка российских войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, а также места дислокации подразделений „Кракен“ и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка», — сказал он.

«Кроме того, артиллерийскими подразделениями поражен пункт дислокации наемников „Грузинского легиона“ в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в населенном пункте Веселое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино», — добавил Астафьев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 05.07.2023
Десятки человек пострадали в результате обстрела Макеевки
0
33
22:40 04.07.2023
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
0
658
22:00 04.07.2023
Подоляк обрушился с критикой на Гросси за то, что он не поддерживает позицию Киева по ЗАЭС
0
757
21:20 04.07.2023
События во Франции говорят о провале миграционной политики ЕС — Сийярто
0
667
20:40 04.07.2023
Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
0
734
20:00 04.07.2023
Атаки дронов на Москву были бы невозможны без помощи Киеву со стороны Запада — МИД РФ
0
728
19:20 04.07.2023
Медведев предложил подумать о передаче в зону СВО техники, изъятой у браконьеров
0
761
19:10 04.07.2023
80% клиентов Сбера приветствуют цифровые инициативы
0
699
18:40 04.07.2023
Кадыров поручил установить личности напавших на Милашину и Немова
0
767
18:00 04.07.2023
Более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов взыскано с госслужащих в 2022 году в РФ
0
778

Возврат к списку