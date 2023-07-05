ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
09:05 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка российских войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, а также места дислокации подразделений „Кракен“ и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка», — сказал он.
«Кроме того, артиллерийскими подразделениями поражен пункт дислокации наемников „Грузинского легиона“ в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в населенном пункте Веселое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино», — добавил Астафьев.
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