0
0
155
НОВОСТИ

Израильские военные наносят удары по сектору Газа

09:20 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные в ответ на ракетный обстрел наносят удары по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на ракетные обстрелы, произведенные сегодня вечером (в среду), армия Израиля наносит удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 05.07.2023
Управляющие компании будут штрафовать за отказ от перерасчета услуг ЖКХ
0
11
10:20 05.07.2023
В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса каракурта
0
44
10:05 05.07.2023
Си Цзиньпин предостерег Путина от применения на Украине ядерного оружия - FT
0
80
10:00 05.07.2023
В РФ хотят существенно увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиры
0
89
09:55 05.07.2023
Собянин: Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах московского инновационного кластера
0
92
09:32 05.07.2023
Индия не стала подписывать Стратегию экономического развития ШОС — СМИ
0
164
09:05 05.07.2023
ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
0
195
09:00 05.07.2023
Десятки человек пострадали в результате обстрела Макеевки
0
171
22:40 04.07.2023
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
0
731
22:00 04.07.2023
Подоляк обрушился с критикой на Гросси за то, что он не поддерживает позицию Киева по ЗАЭС
0
839

Возврат к списку