Израильские военные наносят удары по сектору Газа
09:20 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные в ответ на ракетный обстрел наносят удары по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«В ответ на ракетные обстрелы, произведенные сегодня вечером (в среду), армия Израиля наносит удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории.
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