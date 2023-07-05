Израильские военные наносят удары по сектору Газа

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные в ответ на ракетный обстрел наносят удары по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на ракетные обстрелы, произведенные сегодня вечером (в среду), армия Израиля наносит удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории.