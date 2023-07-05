В РФ хотят существенно увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиры
10:00 05.07.2023 Источник: Известия
В России планируется увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тыс. рублей. Такой законопроект одобрило правительство РФ, следует из официального отзыва кабмина (есть у «Известий»). Документ планируется в ближайшее время внести в Госдуму.
Проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассказал один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.
Сейчас штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить в пять раз — до 5–10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс., следует из законопроекта.
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