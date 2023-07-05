Си Цзиньпин предостерег Путина от применения на Украине ядерного оружия - FT
10:05 05.07.2023 Источник: Lenta.ru
Лидер Китая Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на западных и китайских официальных лиц.
Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин обсудили этот вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. По словам собеседников издания, такая ситуация указывает на то, что глава китайского государства испытывает беспокойство по теме украинского конфликта, несмотря на экономическую и торговую поддержку Москвы.
Китайский чиновник рассказал FT, что позиция Пекина по ядерному оружию была включена в план КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине. Lenta.Ru
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