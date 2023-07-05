В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса каракурта

10:20 Источник: Lenta.ru

В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса паука каракурта, сообщает Комитет здравоохранения российского региона в Telegram-канале.

Школьника в колено укусил опасный паук черного цвета, когда он помогал бабушке в огороде. 13-летний мальчик почувствовал себя плохо через 15-20 минут — у него появилась боль в ноге, животе и спине, также подросток пожаловался на боль в груди.

Пострадавшего доставили в Волжскую детскую больницу, а затем перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Врачи после проведенной терапии оценили состояние мальчика как средней степени тяжести.

«Специалисты напоминают, что пик укусов пауков приходится на июль и август, когда температура воздуха достигает максимальных величин. Именно в этот период происходит их миграция», — говорится в сообщении Комитета. Lenta.Ru