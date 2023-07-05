Управляющие компании будут штрафовать за отказ от перерасчета услуг ЖКХ
10:32 05.07.2023 Источник: Известия
За законопроект выступают и в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Однако в ТПП и в Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере полагают, что новые нормы не окажут существенного влияния на работу коммунальщиков.
НОВОСТИ
- 10:20 05.07.2023
- В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса каракурта
- 10:05 05.07.2023
- Си Цзиньпин предостерег Путина от применения на Украине ядерного оружия - FT
- 10:00 05.07.2023
- В РФ хотят существенно увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиры
- 09:55 05.07.2023
- Собянин: Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах московского инновационного кластера
- 09:32 05.07.2023
- Индия не стала подписывать Стратегию экономического развития ШОС — СМИ
- 09:20 05.07.2023
- Израильские военные наносят удары по сектору Газа
- 09:05 05.07.2023
- ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
- 09:00 05.07.2023
- Десятки человек пострадали в результате обстрела Макеевки
- 22:40 04.07.2023
- Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- 22:00 04.07.2023
- Подоляк обрушился с критикой на Гросси за то, что он не поддерживает позицию Киева по ЗАЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать