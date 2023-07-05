0
0
0
НОВОСТИ

Управляющие компании будут штрафовать за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

10:32 05.07.2023 Источник: Известия

Управляющие компании будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ. Должностным лицам за такие нарушения грозит взыскание до 30 тыс. рублей, а юрлицам — до 200 тыс. рублей. Внесение соответствующих изменений в КоАП поддержало правительство, выяснили «Известия».

За законопроект выступают и в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Однако в ТПП и в Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере полагают, что новые нормы не окажут существенного влияния на работу коммунальщиков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 05.07.2023
В Волгоградской области подросток попал в реанимацию после укуса каракурта
0
44
10:05 05.07.2023
Си Цзиньпин предостерег Путина от применения на Украине ядерного оружия - FT
0
80
10:00 05.07.2023
В РФ хотят существенно увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиры
0
89
09:55 05.07.2023
Собянин: Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах московского инновационного кластера
0
92
09:32 05.07.2023
Индия не стала подписывать Стратегию экономического развития ШОС — СМИ
0
164
09:20 05.07.2023
Израильские военные наносят удары по сектору Газа
0
159
09:05 05.07.2023
ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
0
195
09:00 05.07.2023
Десятки человек пострадали в результате обстрела Макеевки
0
171
22:40 04.07.2023
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
0
731
22:00 04.07.2023
Подоляк обрушился с критикой на Гросси за то, что он не поддерживает позицию Киева по ЗАЭС
0
839

Возврат к списку