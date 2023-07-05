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Собянин: Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах московского инновационного кластера

09:55 05.07.2023

В технологических конкурсах Московского инновационного кластера (МИК) уже участвовали более 700 проектов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, треть из них прошли «пилотирование». «Половину из протестированных решений уже внедрили на предприятия крупного бизнеса», - отметил глава города у себя в Telegram-канале.

Среди победителей и финалистов конкурсов МИК оказались разработчик покрытий из порошковых проволок, стойких к износу и коррозии при температурах до плюс 1700 градусов, создатель системы мониторинга трубопроводов и обнаружения утечек на основе комплекса вибро-акустических датчиков собственного производства и геоинформационных сервисов, разработчик импортозамещающего оборудования и программного обеспечения для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата.
 
По словам градоначальника, с 2020 года на платформе i.moscow проведены 26 технологических конкурсов с разных сферах. Среди них, например, инновации в образовании, медицина, сельское хозяйство, туризм, автомобилестроение, промышленность, связь 5G беспилотные и ассистивные технологии.

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