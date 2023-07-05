Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 41

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 41. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

«На сегодняшнюю минуту [пострадал] 41 человек. Двое детей — 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это легкие ранения осколками стекла. Один человек погиб — мужчина 1962 года рождения», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось о 36 пострадавших.