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К отопительному сезону энергосистему Украины удастся восстановить лишь на 15% — эксперт

11:05 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полностью восстановить энергосистему Украины к следующему отопительному сезону почти нереально, скорее всего, восстановят около 15%. Такое мнение озвучил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Говоря о данном властями в конце прошлой зимы обещании восстановить почти 80% энергетических объектов, он заявил, что об этом нет речи и «фактически это нереально технически». «Если к отопительному сезону восстановят 20%, то будет очень хорошо. Я думаю, будет где-то 15%», — сказал эксперт в интервью агентству РБК-Украина.

По его мнению, этого будет достаточно, чтобы покрыть текущие потребности украинской энергосистемы для транспортировки электричества. Однако он признал, что это ненадежно и является лишь временным решением.

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