Предотвращен теракт на объекте энергетики Сахалина

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — сообщили в ЦОС.