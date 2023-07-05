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Предотвращен теракт на объекте энергетики Сахалина

11:20 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — сообщили в ЦОС.

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