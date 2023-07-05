Диагноз «сибирская язва» поставлен еще трем жителям Тувы

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диагноз «сибирская язва» поставлен четырем жителям Республики Тыва, первый заболевший был госпитализирован в конце июня. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«На сегодняшний день диагноз „сибирская язва“ подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», — сообщила пресс-служба ведомства.

В Минздраве республики информацию пока не подтвердили.