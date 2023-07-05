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НОВОСТИ

В США требуют, чтобы ядерное оружие контролировал человек, а не ИИ

12:00 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгрессмен Тед Лью (демократ от штата Калифорния) предложил на рассмотрение поправку к законодательству, которая гарантировала бы, что ядерный арсенал США останется под контролем человека, а не искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По его данным, поправка требует от Пентагона создания такой системы, которая обеспечивала бы «значительный человеческий контроль для запуска любого ядерного оружия». Как отмечает законодатель, именно люди должны иметь последнее слово при принятии решения о запуске оружия и выборе цели. ИИ может использоваться только для быстрой оценки данных и разработки вариантов для военных.

Поправку поддержали законодатели как Республиканской, так и Демократической партий, что свидетельствует о возросших опасениях роли ИИ в жизни людей. По данным телеканала, на следующей неделе пройдет обсуждение возможных поправок к законопроекту о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону NDAA (National Defense Authorization Act) на 2024 финансовый год.

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