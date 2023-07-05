Принять Украину в ЕС без гарантий безопасности будет сложно — МИД Португалии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз играет важную роль в вопросе гарантий безопасности для Украины, без них принять эту страну в объединение будет сложно. Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу в интервью газете Presse, опубликованном в среду.

«Этот вопрос (гарантий безопасности — прим. ТАСС) активно обсуждается в НАТО, но ЕС также играет важную роль, хотя и не обладает такими же возможностями, как НАТО. Это связано с тем, что данный вопрос имеет отношение к расширению ЕС. Без гарантий безопасности вступление Украины в ЕС затруднено», — сказал политик.