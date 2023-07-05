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Суд приговорил к 17 годам колонии девушку, устроившую стрельбу в детсаду Красноярска

12:20 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Красноярский краевой суд приговорил Полину Дворкину к 17 годам колонии по делу об убийстве отца и нападении на группу в детском саду Красноярска с целью убийства мальчиков. Об этом в среду сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

«Полину Дворкину суд признал виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года», — говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, суд также удовлетворил иск в пользу представителя потерпевшего, матери девушки, в размере 1 млн рублей.

По словам прокурора Николая Аулова, в России это первое дело по факту стрельбы, связанной с идеологией феминизма. «Анализируя ее показания, все-таки мотивом совершения преступления был радикальный феминизм. Иных мотивов для убийства малолетних детей просто нет», — сообщил он журналистам.

Весной 2022 года 19-летняя Полина Дворкина пришла в детский сад № 31 в Красноярске. В приемной воспитатели заметили, что из-под пальто девушки видно ружье, вызвали полицию и попытались забрать оружие. В ходе борьбы произошел выстрел. На помощь к воспитателям пришла инструктор по физподготовке, которая повалила злоумышленницу на пол и удерживала до приезда сотрудников правоохранительных органов. В результате выстрела никто не пострадал. По данным следствия, в тот же день перед посещением детсада обвиняемая убила своего 56-летнего отца. На допросе девушка рассказала, что хотела убить мальчиков в детском саду.

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