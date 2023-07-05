Крайне низкий уровень рождаемости отмечается в 10 регионах РФ — Голикова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крайне низкий уровень рождаемости фиксируется в 10 регионах РФ, в том числе в Ленинградской, Смоленской и Рязанской областях, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

«Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия», — сказала Голикова.