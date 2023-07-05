Песков назвал вымыслом публикации про «предостережения» Си Цзиньпина Путину
13:00 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине, — это вымысел, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее такую информацию опубликовала газета Financial Times, сославшись на источники в Кремле, Китае и странах Запада.
«Нет, я не могу это подтвердить. Я лишь могу вам сказать, что по итогам этого важного визита председателя [КНР] Си [Цзиньпина] в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам [совместного] заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами», — сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть эти утверждения.
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