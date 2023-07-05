0
0
18
НОВОСТИ

Придание английскому официального статуса на Украине противоречит конституции — омбудсмен

13:32 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Придание английскому статуса языка международного общения на Украине несет угрозу национальной безопасности и противоречит конституции, заявил языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. В среду сообщалось, что на сайте президента Украины зарегистрированы пять петиций, направленных против законопроекта о статусе английского языка.

«Не забываем о том, что официальным языком остается украинский. Попытки применить двуязычие на Украине будут неконституционными. Об этом говорит решение конституционного суда от 14 июля 2021 года, в котором отмечено, что ни один гражданин Украины не обязан владеть иным языком, кроме как государственным. Любая угроза государственному языку представляет угрозу национальной безопасности», — сказал Креминь в эфире украинского телеканала Ukraine World News.

Согласно одной из статей законопроекта, английским в обязательном порядке должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Предусмотрено, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для дошкольников. Документ определен главой государства как неотложный.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:28 05.07.2023
Заммэра Москвы Бочкарёв: Завершено устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса электродепо «Южное»
0
48
13:20 05.07.2023
Сергей Михайлов покидает пост гендиректора ТАСС, его сменит Андрей Кондрашов из ВГТРК
0
70
13:05 05.07.2023
Речной трамвай врезался в пирс в Ярославле, пострадали три человека, пассажиры эвакуированы
0
100
13:00 05.07.2023
Песков назвал вымыслом публикации про «предостережения» Си Цзиньпина Путину
0
106
12:57 05.07.2023
Будущий контрактник в Москве рассказал, что движет мужчинами, которые идут добровольцами на СВО
0
105
12:32 05.07.2023
Крайне низкий уровень рождаемости отмечается в 10 регионах РФ — Голикова
0
166
12:20 05.07.2023
Суд приговорил к 17 годам колонии девушку, устроившую стрельбу в детсаду Красноярска
0
168
12:05 05.07.2023
Принять Украину в ЕС без гарантий безопасности будет сложно — МИД Португалии
0
166
12:00 05.07.2023
В США требуют, чтобы ядерное оружие контролировал человек, а не ИИ
0
184
11:57 05.07.2023
Сергей Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
0
183

Возврат к списку