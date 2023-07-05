Придание английскому официального статуса на Украине противоречит конституции — омбудсмен
13:32 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Придание английскому статуса языка международного общения на Украине несет угрозу национальной безопасности и противоречит конституции, заявил языковой омбудсмен страны Тарас Креминь.
28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. В среду сообщалось, что на сайте президента Украины зарегистрированы пять петиций, направленных против законопроекта о статусе английского языка.
«Не забываем о том, что официальным языком остается украинский. Попытки применить двуязычие на Украине будут неконституционными. Об этом говорит решение конституционного суда от 14 июля 2021 года, в котором отмечено, что ни один гражданин Украины не обязан владеть иным языком, кроме как государственным. Любая угроза государственному языку представляет угрозу национальной безопасности», — сказал Креминь в эфире украинского телеканала Ukraine World News.
Согласно одной из статей законопроекта, английским в обязательном порядке должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Предусмотрено, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для дошкольников. Документ определен главой государства как неотложный.
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