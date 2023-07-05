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Речной трамвай врезался в пирс в Ярославле, пострадали три человека, пассажиры эвакуированы

13:05 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Теплоход „Москва-208“ врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле, пострадали три человека. Все пассажиры эвакуированы на берег», — сказал собеседник агентства.

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