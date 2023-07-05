Рубль превратился в валюту слаборазвитой латиноамериканской страны - эксперт
14:00 05.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Финансист: рубль превратился в валюту слаборазвитой латиноамериканской страны. На перспективах отечественной валюты, если экономическая политика России не изменится, можно поставить «жирный крест».
Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
«Первая причина [почему валюта дорожает — прим. ГМ] — это дефицит долларов на Московской бирже. Если предложение долларов ограничено, его почти нет, а спрос есть, то, конечно, всё это взлетает в небеса. Вторая причина — это отток капитала. Он максимальный за последнее время. С начала года за границу убежало уже 160 млрд долларов. В прошлом году Россия заработала 230 млрд, в этом году 160 уже утекло назад помогать поддерживать финансовую систему наших противников. Импортозамещение у нас есть? Его нет, приходится всё импортировать, соответственно, на импорт тратится валюта. Получается, что у нас отток капитала есть, импорт растёт, вот мы и получаем такую девальвацию. Плюс ещё сокращение сальдо торгового баланса России из-за того, что мы ограничены в рынках сбыта наших энергоносителей, нашей сырьевой экономики. И это всё ставит жирный крест на любых перспективах рубля для расчётов в национальной валюте. То есть мы показали, что рубль хуже турецкой лиры. У турецкой лиры вообще нет резервов, они уже в минус ушли, там инфляция от 50 до 100 процентов, но лира упала меньше, чем российский рубль. Рубль превратился в валюту плохой латиноамериканской страны».
Лосев отметил, что для улучшения курса рубля в первую очередь следует установить контроль над выводом капитала из России.
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