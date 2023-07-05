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НОВОСТИ

Сергей Михайлов покидает пост гендиректора ТАСС, его сменит Андрей Кондрашов из ВГТРК

13:20 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора информационного агентства России ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Новым руководителем агентства назначен Андрей Кондрашов, который до этого работал первым заместителем генерального директора ВГТРК.

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