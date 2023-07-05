Российские корветы посетили военно-морскую базу Шанхай
14:32 05.07.2023 Источник: Интерфакс
Отряд боевых кораблей в составе корветов "Громкий" и "Совершенный", выполняющий задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, совершил деловой заход в военно-морскую базу Шанхай Военно-морских сил Китая, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) в среду.
"Деловой заход отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в ВМБ Шанхай продлится до 11 июля", - говорится в сообщении.
На пирсе состоялась торжественная церемония встречи кораблей китайской стороной. Делегация моряков-тихоокеанцев под руководством капитана 1 ранга Алексея Анциферова совершила визит в штаб ВМБ Шанхай.
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