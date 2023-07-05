Угроза диверсий Киева на ЗАЭС велика, последствия могут быть катастрофичны — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) напряженная, велика угроза диверсий со стороны киевского режима, последствия которых могут быть катастрофичны. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обстановка достаточно напряженная, потому что, действительно, велика угроза диверсий со стороны киевского режима, — сказал он. — Диверсии, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям».

Представитель Кремля отметил, что Киев «неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем». «Совсем недавно мы это видели в ходе подрыва Каховской ГЭС тоже с ужасающими последствиями, поэтому, конечно, предпринимаются все меры для противодействия такой угрозе», — добавил он.