Молдавия не намерена отказываться от Приднестровья ради интеграции в ЕС — вице-премьер

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Молдавии не намерено отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции республики Олег Серебрян.

«Наша позиция в том, чтобы ввести переговоры параллельно с интеграцией в ЕС. Процесс реинтеграции не будет на 100% зависеть от евроинтеграции, это ясно. Но он поможет объединению берегов Днестра», — прокомментировал вице-премьер в эфире телеканала ТВ-8 высказывания некоторых радикальных молдавских политиков о том, что отказ от Приднестровья ускорил бы вступление в ЕС.