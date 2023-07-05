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НОВОСТИ

Молдавия не намерена отказываться от Приднестровья ради интеграции в ЕС — вице-премьер

15:12 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Молдавии не намерено отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции республики Олег Серебрян.

«Наша позиция в том, чтобы ввести переговоры параллельно с интеграцией в ЕС. Процесс реинтеграции не будет на 100% зависеть от евроинтеграции, это ясно. Но он поможет объединению берегов Днестра», — прокомментировал вице-премьер в эфире телеканала ТВ-8 высказывания некоторых радикальных молдавских политиков о том, что отказ от Приднестровья ускорил бы вступление в ЕС.

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