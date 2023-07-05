Силы группировки «Юг» ВС РФ отбили нападение ВСУ на Клещеевку под Артемовском — источник
15:32 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Южной группировки войск российской армии в среду отбили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Клещеевку в Артемовском районе ДНР, сообщил ТАСС источник в командовании группировки.
«Сегодня пресечена попытка контратаки силами 5-й ОДШБР (отдельной десантно-штурмовой бригады — прим. ТАСС) ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. Силами авиации и артиллерии Южной группировки в настоящее время идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено», — сказал собеседник агентства.
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