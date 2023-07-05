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НОВОСТИ

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал 99 рублей

16:00 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на Мосбирже поднимался выше 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:15 мск, евро рос на 1,84%, до 99,03 руб.

К 15:21 мск евро замедлил рост до 98,89 руб. (+1,7%). В то же время доллар прибавляет 1,84%, поднимаясь до 90,82 руб., а юань растет на 1,38%, до 12,504 руб.

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