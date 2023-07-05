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НОВОСТИ

Бюджет РФ в июне может недополучить 4,5 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин

16:12 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в июне текущего года может недополучить 4,5 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2023 года в размере (минус) 4,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня 2023 года составило минус 30,3 млрд руб.

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