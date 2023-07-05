Минфин в июне продал юани и золото из ФНБ на 67 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета РФ
17:00 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин в июне 2023 года продал 3,45 млрд юаней и почти 5,1 тонны золота из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти на 67 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.
«В июне 2023 года <…> часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 3 451,9 млн китайских юаней и 5 127,2 кг золота в обезличенной форме была реализована за 66 978,9 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — говорится в сообщении.
На счетах ФНБ в ЦБ сейчас находятся 7,278 млрд евро, 282,2 млрд китайских юаней, 511 986,9 кг золота в обезличенной форме и 400,4 млн рублей.
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