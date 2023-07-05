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НОВОСТИ

Российская система ПВО сбила над морем в районе Бердянска украинскую ракету

17:40 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО в среду сбили над морем в районе Бердянска ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.

«Ориентировочно в 16:30 мск боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита над морем. Пострадавших и повреждений нет», — сказал представитель оперативных служб.

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