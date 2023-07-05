Назначена дата первого заседания Совета Украина-НАТО
18:25 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«12 июля с 13:00 до 15:00 (время совпадает с мск — прим. ТАСС) — встреча Совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Открытое вступительное слово генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга]», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 18:25 05.07.2023
- Назначена дата первого заседания Совета Украина-НАТО
- 17:40 05.07.2023
- Российская система ПВО сбила над морем в районе Бердянска украинскую ракету
- 15:32 05.07.2023
- Силы группировки «Юг» ВС РФ отбили нападение ВСУ на Клещеевку под Артемовском — источник
- 14:32 05.07.2023
- Российские корветы посетили военно-морскую базу Шанхай
- 09:20 05.07.2023
- Израильские военные наносят удары по сектору Газа
- 09:05 05.07.2023
- ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
- 09:00 05.07.2023
- Десятки человек пострадали в результате обстрела Макеевки
- 20:40 04.07.2023
- Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
- 17:32 04.07.2023
- За полгода ВСУ уничтожили минимум три танковых экипажа, пытавшихся сдаться в плен РФ
- 16:00 04.07.2023
- В Киеве заявили, что атаки беспилотников на Москву «могут случаться»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать