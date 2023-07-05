Назначена дата первого заседания Совета Украина-НАТО

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина — НАТО (СУН), первое заседание которого состоится в Вильнюсе 12 июля — на второй день саммита глав государств и правительств альянса. Об этом говорится в официальной повестке дня саммита, полученной ТАСС в пресс-службе НАТО.

«12 июля с 13:00 до 15:00 (время совпадает с мск — прим. ТАСС) — встреча Совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. Открытое вступительное слово генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга]», — говорится в документе.