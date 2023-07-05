МВД Франции: Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории страны

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Франции констатирует прекращение беспорядков на всей территории республики. Об этом сообщил в среду глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате, трансляция которых ведется на сайте верхней палаты парламента.

«Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции», — сказал Дарманен, отметив, что МВД по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации.