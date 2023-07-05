За неделю бензин в России подорожал в среднем на 14 копеек
19:15 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние потребительские цены на бензин в России с 26 июня по 3 июля 2023 года выросли на 14 коп. — до 52,3 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 14 коп. и составили 48,46 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 16 коп., до 52,88 руб. за литр, стоимость Аи-98 выросла на 11 коп. и составила 63,26 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 7 коп., до 58,38 руб.
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